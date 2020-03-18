На Гоптовке у мужчины в автомобиле нашли партию контрабандных лекарств

Накануне на таможенном посту «Гоптовка» таможенники обнаружили нарушителя, который буквально нашпиговал свой автомобиль контрабандными лекарствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Как отмечается, мужчина заехал из РФ в Украину по "зеленому коридору". Во время устного опроса он заявил, что не перевозит через таможенную границу Украины ничего из списка запрещенного законом или подлежащего декларированию.

Но в ходе осмотра салона автомобиля, в середине подушек заднего пассажирского сиденья таможенники обнаружили лекарственные средства различных наименований и маркировок в количестве 114 штук. Среди них были такие как «Секстафаг», «Микроген», Гель с бактериофагами «Фагодерм» 50 мл, «Пантогам» 250 мг и другие общей стоимостью 31590,94 грн.

Согласно действующему в Украине законодательству, граждане могут ввозить на таможенную территорию Украины лекарственные средства в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одно лицо.

Согласно части первой статьи 197 Таможенного кодекса Украины определено, что в случаях, предусмотренных законом, пропуск через госграницу отдельных товаров проводится на основании полученных от госорганов разрешительных документов.

Как отметили на таможне, таким образом мужчина нарушил таможенные правила, предусмотренные частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.