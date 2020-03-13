На Гоптовке у украинца нашли незадекларированные автозапчасти

12 марта в пункте пропуска "Гоптовка" таможенники пресекли попытку незаконного перемещения автомобильных запчастей через границу Украины.

Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни, во время осмотра легковушки, которая въехала из РФ в Украину, проверяющие обнаружили в багажном отделении автомобильные диски и задние автомобильные фары на общую сумму 3575 гривен и весом 31,3 кг.

В личном письменном объяснении гражданин Украины, который вез товар, указал, что не знал о необходимости его декларирования и поэтому уверенно выбрал форму прохождения таможенного контроля "зеленый коридор".

По закону, согласно части первой статьи 374 ТКУ, товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро, не подлежат письменному декларированию и не являются объектами налогообложения таможенными платежами.

Но в то же время, согласно части второй статьи 374 ТКУ установлено, что норма части первой настоящей статьи применяется в случае, если лицо, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины, въезжает в Украину не чаще одного раза в течение суток.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Гостаможслужбы Украины указанный гражданин въезжал в Украину чаще одного раза в течение 72 часов, а следовательно, базой налогообложения является часть суммарной фактурной стоимости таких товаров, превышает эквивалент 50 евро с учетом пошлины, подлежащей уплате.