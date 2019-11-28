На Гоптовке выявили нарушения в работе таможни и спрятанную крупную сумму наличными

На Харьковщине в пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители выявили незаконное перемещение товара через таможенную границу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал прокурор Александр Фильчаков, 9 ноября 2019 года 13 микроавтобусов пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска «Гоптовка» и отправились в сторону Российской Федерации.

10 микроавтобусов проходили таможенное оформление по «зеленому коридору», то есть заявили об отсутствии груза, а 3 - по «красному коридору», однако письменные декларации о наличии товара не подавали.

В указанных авто находились продукты питания, одежда и хозяйственные товары.

Согласно ч. 3 ст. 371 Таможенного кодекса Украины, количество товара в каждом из микроавтобусов подпадало под обязательное таможенное оформление и письменное декларирование, поскольку его стоимость составляла более 10 тысяч евро.

Работники таможни не обеспечили перевод всех транспортных средств на «красный коридор", не потребовали у водителей письменные декларации и документы на товар и не приняли меры по привлечению к ответственности водителей путем наложения штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров, как предусмотрено ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

В результате преступных действий должностных лиц таможни в государственный бюджет не поступили платежи в виде штрафов и конфискованных товаров.

В период с 11 по 20 ноября 2019 государственную границу Украины пересекли еще 10 микроавтобусов, из которых после осмотра из них был изъят товар.

По ходатайству прокуратуры области на указанный товар был наложен арест.

Сейчас устанавливается рыночная стоимость изъятого имущества.

25 ноября 2019 в ходе обыска изъяты документы и записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают факт незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины.

Во время проведения обыска работники таможни пытались спрятать деньги в обзорном зале под сканером, на подоконнике, за батареей, за шкафами в служебных помещениях, а также в помойке.

Общая сумма изъятых средств составляет 137 тысяч гривен, 87 тысяч российских рублей, 760 долларов США и 60 евро.