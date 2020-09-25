На Гоптовке задержали грузовик из РФ с контрафактным сырьем для изготовления горючего

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали грузовик с контрафактной российской жидкостью для изготовления горючего.

Об этом сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, недавно на Харьковщине правоохранители выявили и пресекли деятельность частного предприятия по незаконному изготовлению, перемещению и сбыту контрафактного горючего.

В ходе оперативного сопровождения уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда получили информацию о том, что в пункт пропуска «Гоптовка» с территории России прибыл грузовой автомобиль с горюче-смазочными материалами под видом растворителя спиртового - эфирного.

Данный грузовой автомобиль и прицеп обыскали правоохранители.

В ходе обыска они обнаружили и изъяли черновые записи, товарно - сопроводительные документы на груз, документы на автомобиль и прицеп.

Эксперты также отобрали образцы вещества из автоцистерны.

Сейчас автомобиль и груз задержан следователем фискальной службы. Предварительная сумма оценки автомобиля и груза составила 1 млн. 750 000 гривен.

Продолжаются следственные действия.