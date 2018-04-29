На границе с Россией у мужчины нашли валюту в носках

29 апреля 2018 г. 11:58
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Вчера, в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили украинца, который пытался переместить через границу 25 000 евро.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На Гоптовке на въезд в Украину прибыл 56-летний украинец.

Во время погранично-таможенного оформления харьковские пограничники обратили внимание на нервозность мужчины, поэтому  решили провести углубленный осмотр.

В ходе углубленного досмотра мужчины и его вещей правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 000 евро.

Купюры пограничники изъяли  и передали компетентным органам.

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