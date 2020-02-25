На границе с РФ на Харьковщине обнаружили контрабандный алкоголь в автомобиле

Тайник с контрабандным алкоголем обнаружили ночью таможенники на Харьковщине.

Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни, сегодня ночью в пункте пропуска "Плетеневка" таможенники обнаружили автомобиль, напичканный импортным алкоголем.

Водитель данного автомобиля, который ехал из РФ в Украину, уверенно выбрал полосу движения "зеленый коридор".

От внимания таможенников не укрылось, что мужчина заметно нервничал, к тому же он уже пересекал границу в этот день, поэтому транспортное средство было переведено для проведения таможенного досмотра.

По результатам досмотра под бардачком, который был соединен с передним левым крылом, правоохранители обнаружили 30 бутылок с алкогольными напитками" ATTIKUS ", е 0,7 I, SPIRITUOSE 38% vol.

На нарушителя, который не задекларировал и скрыл от таможенного контроля алкогольные напитки, которые он перемещал через границу, составили протокол по части 1 статьи 483.

Как напомнили на таможен, согласно части 2 статьи 376 ТКУ, граждане могут ввозить алкоголь и табачные изделия на таможенную территорию Украины без письменного декларирования в количестве на одного человека в следующем количестве: 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков, 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака.