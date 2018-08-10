На границе с РФ в автобусе обнаружили спрятанные запчасти более чем на 160 тысяч гривен

10 августа 2018 г. 12:36
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Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками обнаружили партию клапанов форсунок, скрытых от погранично - таможенного контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

В пункт пропуска «Чугуновка» на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус «Мерседес» маршрутом «Харьков - Краснодар».

Пограничники обратили внимание на нервозное поведение водителя во время прохождения контроля, поэтому правоохранители решили провести углубленный осмотр автобуса.

В ходе осмотра в перегородке между багажным отделением и техническим ящиком автобуса правоохранители обнаружили 90 клапанов форсунки марки «Delfi».

Как выяснилось, их спрятал 37 - летний водитель автобуса, гражданин Украины.

Товар правоохранители изъяли и передали сотрудникам фискальной службы.

По предварительной оценке, общая стоимость деталей составила более 160 тысяч гривен.

 

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