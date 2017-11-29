На границе с Украиной нашли крупное месторождение газа

29 ноября 2017 г. 11:40
Источник: Новое Время
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Британская компания Prospex Oil and Gas обнаружила крупное газовое месторождение в румынской провинции Сучава недалеко от Украины.

Об этом сообщает издание News Bucovina.

Так, компания пробурила скважину в Северо-Восточной Румынии. После бурения на глубине 600 метров Prospex Oil and Gas объявила, что обнаружила месторождение природного газа, содержащее более 99% метана, с потоком около 33 тыс. куб. м. газа в день.

Ожидается, что разработка месторождения может начаться во втором квартале 2018 года после получения соответствующих разрешений.

После сообщения об обнаружении данного месторождения акции компании выросли на 40% на Лондонской фондовой бирже.

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