 

На Харьковщине арестовали грузовик с нелегальной древесиной

15 августа 2019 г. 13:51
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13 августа в Барвенковском районе правоохранители выявили факт незаконной порубки деревьев.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  на территории Подолевского сельского совета полицейские обнаружили мужчину, который загружал в машину спиленную древесину. 

При проверке 35-летний житель села Александровка не предоставил полицейским никаких документов, разрешающих заниматься такой деятельностью. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.  

Следственный судья наложил арест на автомобиль, а также на незаконную срубленную древесину.

 

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