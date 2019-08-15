На Харьковщине арестовали грузовик с нелегальной древесиной

13 августа в Барвенковском районе правоохранители выявили факт незаконной порубки деревьев.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории Подолевского сельского совета полицейские обнаружили мужчину, который загружал в машину спиленную древесину.

При проверке 35-летний житель села Александровка не предоставил полицейским никаких документов, разрешающих заниматься такой деятельностью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Следственный судья наложил арест на автомобиль, а также на незаконную срубленную древесину.