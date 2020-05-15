На Харьковщине «черного лесоруба» приговорили к 6 годам лишения свободы

На Харьковщине суд вынес приговор мужчине по факту незаконной вырубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, в 2019 году на территории Барвенковского района Харьковской области 23-летний мужчина вырубил 48 деревьев.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет 122 тысячи гривен.

Приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия).

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.