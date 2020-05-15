На Харьковщине «черного лесоруба» приговорили к 6 годам лишения свободы

15 мая 2020 г. 15:20
1 просмотр

На Харьковщине суд вынес приговор мужчине по факту незаконной вырубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, в 2019 году на территории Барвенковского района Харьковской области 23-летний мужчина вырубил 48 деревьев.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет 122 тысячи гривен.

Приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия).

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53