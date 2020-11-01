На Харьковщине чиновницу ЖКХ подозревают в растрате более 200 тысяч гривен облбюджета

На Харьковщине следователи сообщили руководителю управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета о подозрении в растрате более 200 тысяч бюджетных средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, в период с сентября по декабрь 2018 чиновница допустила растрату средств областного бюджета. Женщина заключила договор на выполнение проектных работ по техническому переоснащению отопительной котельной города, а в дальнейшем утвердила поддельную от имени проектной организации сметную документацию по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование и подписала акт приемки выполненных работ, перечислив средства.

По заключению экспертизы, незаконные действия чиновницы повлекли материальный ущерб на сумму свыше 200 000 гривен.

31 октября следователи сообщили 44-летней женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также в полиции уточнили, что ранее этой же чиновнице было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) по делу о хищении средств местного бюджета к отопительному сезону 2019-2020 года.

Как сообщалось, ранее на Купянщине Служба безопасности Украины разоблачила хищения средств местного бюджета к отопительному сезону 2019-2020 года.