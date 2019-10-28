 

На Харьковщине депутат не задекларировал имущество стоимостью более миллиона гривен

28 октября 2019 г. 15:20
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Депутат Малоданиловской объединенной территориальной громады Харьковской области скрыл от декларирования имущество на сумму более 1 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. 

По данным НАПК, депутат Малоданиловской объединенной территориальной громады Дергачевского района Харьковской области Александр Заболотный в декларации за 2016 не указал сведения о корпоративных правах, нежилое здание и ряд квартир, принадлежащих ему и его супруге на праве собственности. 

Кроме того, депутат указал недостоверные сведения о полученных им и его женой доходах, а также 2 автомобилях, принадлежащих ему на праве собственности, и вообще не задекларировал финансовые обязательства жены и автомобиль, который ей принадлежит. 

Таким образом, сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 1 миллиона гривен.

Как отмечается, обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления в отношении депутата НАПК направит в полицию.

Напомним, за указание в декларации недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предумотрена ​​отвественность по статье 366 - 1 Уголовного кодекса Украины и штраф до 51 тысячи гривен, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет

 

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