На Харьковщине депутат пойдет под суд за самозахват около 170 гектаров сельхозземель

В Харьковской области прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.1 ст.197-1 УК Украины в отношении депутата Шевченковского районного совета Харьковской области VII созыва, которая в 2017 году самовольно заняла земельный участок общей площадью более 166 га.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Александра Михалика, установлено, что земельный участок общей площадью более 166 га, находящийся на территории одного из сельсоветов Шевченковского района за пределами населенных пунктов, самовольно использовала глава одного из сельскохозяйственных предприятий района.

Главой СФХ оказалась депутат Шевченковского районного совета Харьковской области VII созыва.

Земельный участок использовался для посева и сбора урожая зерновых культур для получения прибыли.

По данным следствия, интересам государства причинен значительный ущерб на сумму более 240 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.