На Харьковщине фермеры более 15 лет самовольно пользовались 49 га земли

Хозяйственный суд области вынес решение о возвращении государству из незаконного пользования сельскохозяйственных земель стоимостью почти 1700000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Константин Щербак, речь идет о 49 га земли на территории Павловского сельского совета Кегичевского района.

Указанную землю в 1994 году получила в постоянное пользование местная жительница для создания фермерского хозяйства. Женщина получила государственный акт на участок, а учредителями хозяйства выступили ее муж и дочь. На этих землях семья выращивала зерновые и масличные культуры.

В 2002 году владелица земель умерла.

В соответствии с требованиями законодательства с этого момента действие госакта приостановилось, и участок родственники умершей женщины должны были вернуть государству.

Однако они продолжали использовать землю без правоустанавливающих документов.

С целью возвращения земель государству по закону прокуратура обратилась в суд.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.