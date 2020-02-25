На Харьковщине из продажи изымают сливочное масло богодуховского производителя

На Харьковщине специалисты проверили качество сладкосливочного масла "Крестьянское" 73% жира производства ООО "Богодуховский молокозавод" (партия №83, дата производства 25 января 2020, пачка 200 г).

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в отобранных образцах сладкосливочного масла производства ООО «Богодуховский молокозавод» установлено несоответствие стандартам технических условий изготовления продукции.

Так, согласно экспертному заключению Испытательной лаборатории Запорожской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в которой проводили экспертизу, отобранный образец масла по массовой доле немолочных жиров не соответствует ДСТУ 4399: 2005 «Масло сливочное. Технические условия».

По данному факту проводится анализ документации и принимаются меры по установлению всей цепочки операторов рынка с целью отзыва производителем вышеуказанной продукции.

Специалисты ГУ Госпродпортебслужбы просят потребителей в случае приобретения данного масла данной партии информировать Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, проспект Науки, 40, 6 этаж, тел .: (057) 725-19-00, E-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua