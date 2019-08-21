 

На Харьковщине изъяли почти 10 000 литров контрафактного алкоголя

21 августа 2019 г. 13:52
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Правоохранители разоблачили преступную схему сбыта и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков, организованную группой злоумышленников на территории Краснокутского и Богодуховского района области.

По данным полиции, в дальнейшем контрафактная продукция должна была попасть на потребительский рынок Харьковщины. 

Как сообщили в Департаменте защиты экономики  Национальной полиции Украины, во вторник, 20 августа, в ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 000 литров контрафактной продукции. 

Фигуранты дела «специализировались» на водке и коньяке. Фасовалась продукция в бутылки объемом 5 литров и пакеты «bag-in-box" объемом 10 литров. 

Также правоохранители изъяли контрафактные сигареты, расфасованные в 32 000 пачек без марок акцизного налога Украины. 

По данному факту открыто досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). 

Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела. 

 

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