На Харьковщине изъяли почти 10 000 литров контрафактного алкоголя

Правоохранители разоблачили преступную схему сбыта и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков, организованную группой злоумышленников на территории Краснокутского и Богодуховского района области.

По данным полиции, в дальнейшем контрафактная продукция должна была попасть на потребительский рынок Харьковщины.

Как сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, во вторник, 20 августа, в ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 10 000 литров контрафактной продукции.

Фигуранты дела «специализировались» на водке и коньяке. Фасовалась продукция в бутылки объемом 5 литров и пакеты «bag-in-box" объемом 10 литров.

Также правоохранители изъяли контрафактные сигареты, расфасованные в 32 000 пачек без марок акцизного налога Украины.

По данному факту открыто досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела.