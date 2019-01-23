На Харьковщине коммунальное предприятие незаконно добывало воду: открыто уголовное дело

23 января 2019 г. 11:12
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В Харькове прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил использования недр местным коммунальным предприятием (ч. 2 ст. 240 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, предприятие незаконно добыло воду.

По словам руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, указанное предприятие обеспечивало водоснабжение одного из крупных населенных пунктов района. 

Для этого коммунальщики использовали воду из скважины. Однако специального разрешения на пользование подземными водами предприятие не имело.

Вследствие незаконной добычи недр в течение 2015-2018 годов государству были нанесены убытки на сумму более 700 тысяч гривен.

Дело под руководством прокуратуры расследует полиция.

 

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