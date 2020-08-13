На Харьковщине лесорубов-нелегалов задержали с поличным: изъяты автомобиль и древесина

В Красноградском районе Харьковщины полицейские разоблачили двух жителей райцентра в незаконной вырубке деревьев.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что рубили деревья в лесополосе возле села Высокого Красноградского района двое местных жителей 33 и 46 лет.
Злоумышленников обнаружили, когда те загружали спиленные дубы и клены в машину.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники успели уничтожить 3 кубометра древесины породы дуб и клен диаметром от 25 до 45 см.
Таким образом они нанесли ущерб природным ресурсам Харьковщины на сумму около 14 000 гривен.
Сотрудники полиции изъяли автомобиль «УАЗ», в прицепе которого находились спиленные деревья и бензопилы.
Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
По санкции статьи злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.