На Харьковщине лесорубов-нелегалов задержали с поличным: изъяты автомобиль и древесина

13 августа 2020 г. 15:18
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В Красноградском районе Харьковщины полицейские разоблачили двух жителей райцентра в незаконной вырубке деревьев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что рубили деревья в лесополосе возле села Высокого Красноградского района двое местных жителей 33 и 46 лет.

Злоумышленников обнаружили, когда те загружали спиленные дубы и клены в машину. 

Правоохранители выяснили, что злоумышленники успели уничтожить 3 кубометра древесины породы дуб и клен диаметром от 25 до 45 см.

Таким образом они нанесли ущерб природным ресурсам Харьковщины на сумму около 14 000 гривен. 

Сотрудники полиции изъяли автомобиль «УАЗ», в прицепе которого находились спиленные деревья и бензопилы.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

По санкции статьи злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

 

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