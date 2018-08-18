На Харьковщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

18 августа 2018 г. 12:23
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На Харьковщине правоохранители прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2017-2018 годов в Украину было импортировано запчастей к автомобилям на сумму более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, передает харьковская пресс-служба ГУ ГФС Украины.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины правоохранители выявили группу лиц, которая предоставляла услуги компаниям реального сектора экономики по минимизации таможенных платежей при импорте через таможню в Украину автомобильных запчастей и других товаров, преимущественно из стран Европы, Китая и России по заниженным ценам.

Злоумышленники создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров (в т.ч. нерезидентов) для незаконного ввоза товаров.

Они готовили от имени подконтрольных компаний - нерезидентов документы для таможенного оформления импортных операций (контракты, инвойсы и т.д.) и вносили в них ложные сведения о стоимости, количество и классификации товаров, импортируемых.

После этого товары оформляли по заниженной таможенной стоимости.

Таким образом, в течение года через подконтрольные предприятия злоумышленники импортировали запчасти к автомобилям на сумму более 100 миллионов гривен.

При обысках в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, печати компаний-нерезидентов, деньги, бухгалтерские документы, свидетельствующие о ведении противоправной деятельности, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.

 

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