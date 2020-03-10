На Харьковщине мужчину подозревают в незаконной вырубке деревьев на 550 тысяч гривен

64-летнего жителя Днепропетровской области подозревают в незаконной вырубке деревьев на Харьковщине.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 УК Украины (Незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, установлено, что в октябре 2019 года мужчина совершил незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях на территории Близнюковского района Харьковской области.

Всего было срублено 39 ясеней. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 550 тысяч гривен.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.