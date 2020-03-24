На Харьковщине наказали за админкоррупцию главу сельсовета, который сам себя премировал

В Волчанском районе Харьковской области за админкоррупцию осудили председателя одного из сельсоветов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Алексейчука, председатель одного из сельских советов Волчанского района не сообщил в НАПК о наличии у него реального конфликта интересов при подписании и принятии двадцати указаний относительно премирования работников указанного сельского совета.

Имея в данном вопросе частный интерес, чиновник назначил этим работникам, в том числе и себе премию, чем нарушил п.1-4 ч.1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ч.1,2 ст.172-7 КУоАП.

В связи с этим на чиновника было составлено 40 протоколов о совершении административных правонарушений по данным статьям КУоАП.

Суд признал председателя сельсовета виновным и своим постановлением наложил на него взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен.