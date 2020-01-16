На Харьковщине незаконно добывали глину в карьере

16 января 2020 г. 9:57
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На Харьковщине полицейские выявили незаконную добычу глины в карьере возле села Ивановское Красноградского района Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиции об этом рассказал местный житель. 

Правоохранители, прибывшие на место происшествия для проверки данного обращения, обнаружили на месте технику для добычи глины. 

Во время общения с 50-летним водителем экскаватора-погрузчика было установлено, что разрешительные документы на проведение таких работ отсутствуют.

Сейчас техника помещена на территорию Красноградского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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