На Харьковщине незаконно добывали глину в карьере

На Харьковщине полицейские выявили незаконную добычу глины в карьере возле села Ивановское Красноградского района Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиции об этом рассказал местный житель.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия для проверки данного обращения, обнаружили на месте технику для добычи глины.

Во время общения с 50-летним водителем экскаватора-погрузчика было установлено, что разрешительные документы на проведение таких работ отсутствуют.

Сейчас техника помещена на территорию Красноградского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.