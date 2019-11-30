На Харьковщине незаконно отдали в аренду земельный участок стоимостью более 2 миллионов гривен

Прокуратура предъявила в суд иск к Близнюковскому поселковому совету Харьковской области об отмене решения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, признании незаконным и отмене решения, признании недействительным договора аренды земельного участка площадью более 0,5 га и стоимостью 2300000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в поселке Близнюки местный предприниматель самовольно построил нежилое хозяйственное сооружение (металлический ангар) площадью 2000 м². В дальнейшем он незаконно зарегистрировал на него право собственности.

Кроме того, выяснилось, что решением сессии Близнюковского поселкового совета указанный земельный участок был предоставлен предпринимателю в аренду на 5 лет незаконно .

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, в котором требует признать незаконным распоряжение сельсовета, а договор аренды земли - недействительным.

Сейчас идет судебное разбирательство по иску.