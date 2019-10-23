На Харьковщине незаконно вырубили лес на 5,5 миллионов гривен

Незаконная вырубка леса в Харьковской области нанесла государству ущерб более чем 5500000 гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, в августе текущего года по поручению Президента Украины, Государственной экологической инспекцией в Харьковской области была проведена внеплановая проверка деятельности одного из лесохозяйственных предприятий области.

По результатам проверки выяснилось, что должностные лица лесхоза при проведении санитарных рубок деревьев незаконно вырубили почти на 500 деревьев больше, чем предполагалось разрешительными документами (лесорубными билетами).

Тем самым государству причинен ущерб на общую сумму более 5500000 гривен.

В связи с этим прокуратура Харьковской области предъявила в хозяйственный суд иск о взыскании с лесхоза вреда, причиненного незаконной вырубкой деревьев.