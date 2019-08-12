 

На Харьковщине обнаружили партию контрафактных сигарет на миллион гривен (видео)

12 августа 2019 г. 12:25
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На Харьковщине правоохранители перекрыли канал поставки и незаконной реализации табачных контрафактных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Правоохранители провели ряд обысков на складских помещениях одной из логистических компаний Харькова.

По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли из обращения 29,4 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму более 1 миллиона гривен.

Уголовные производства открыты по ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» и 227 УК «Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции».

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений, механизму противоправной деятельности и другие обстоятельства.

 

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