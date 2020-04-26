На Харьковщине пограничники нашли брошенный автомобиль и лодку с контрабандными сигаретами на 300 тысяч гривен

На Харьковщине накануне пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу партии товаров народного потребления российского производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки полученной заранее информации недалеко от границы в районе села Тополи в Двуречанском районе на берегу реки Оскол пограничный наряд обнаружил резиновую лодку, загруженную 26 коробами, обмотанными черной пленкой.

Осмотрев короба, пограничники обнаружили в них 13 тысяч пачек табачных изделий с российскими акцизными марками, которые были незаконно перемещены через границу.

Недалеко от места обнаружения товара правоохранители нашли автомобиль марки «Тойота», который, возможно, принадлежит владельцу лодки с «табаком».

На данный момент обнаруженный товар и лодку доставили в пограничное подразделение.

В дальнейшем их передадут сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Предварительная сумма оценки табачных изделий составляет около 300 тысяч гривен.

Владельца найденного и других причастных к перемещению контрабанды лиц устанавливают.