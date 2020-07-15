На Харьковщине пособие по безработице из-за карантина получили почти 25 тысяч предпринимателей - Минэкономики

15 июля 2020 г. 16:16
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Центры занятости работодателей в Украине по состоянию на 14 июня подали более 197 тысяч пакетов документов в рамках программы помощи по частичной безработице (плательщики единого налога). Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Логика программы по частичной безработице проста - чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты, которые являются прямыми и необратимыми. Такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и что немаловажно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после завершения карантина ", - отмечает Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. 

По данным министерства, 171 тысяча заявок поступило от физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не имеющих наемных работников.

К этому времени принято более 175 тысяч решений для выплаты пособий 326 тысячам работников, из них более 153 тысячи — для ФЛП.

Отмечается, что по количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице, первое место занимает Львовская область — 34 тысячи 875 положительных решений.

В лидерах также: Харьковская область — 24 тысячи 723 решения;

Ивано-Франковская область — 17 тысяч 155 решений;

Донецкая область — 16 тысяч 858 решений;

Черновицкая область — 16 тысяч 723 решения;

Сумская область — 16 тысяч 340 решений.

Что касается общей ситуации на рынке труда, то четвертую неделю подряд количество соискателей не превышает отметку в почти 517 тысяч человек, из которых 432,9 тысяч уже получают пособие по безработице.

Как отметил министр, существенного роста нового количества заявителей в ведомстве не предусматривают.

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