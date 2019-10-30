На Харьковщине директора ООО подозревают в присвоении более 630 тысяч гривен на ремонте дороги

30 октября 2019 г. 14:50
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Правоохранители расследуют дело по факту покушения на завладение бюджетными средствами должностными лицами ООО при проведении капитального ремонта дорожного покрытия в городе Первомайский Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на информацию от прокурора Харьковской области Александра Фильчакова.

Установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью при проведении в октябре-ноябре 2018 ремонтных работ на некоторых из центральных улиц в городе Первомайский завысили расходы на укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 

В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 630 тысяч гривен. 

Сейчас директору данного ООО сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК (покушение на завладение бюджетными средствами, совершенное в крупных размерах). 

 

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