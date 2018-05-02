На Харьковщине при получении взятки задержали госслужащего

Правоохранители задержали при получении взятки начальника одного из районных отделов государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, чиновник получил от местной жительницы 12 тысяч гривен взятки.

По предварительным данным следствия, женщина хотела оформить три земельных участка для ведения личного фермерского хозяйства себе и членам своей семьи.

Однако за беспрепятственное оформление документов руководитель отдела госрегистрации потребовал с женщины дополнительную незаконную оплату.

Женщина обратилась к правоохранителям.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.