На Харьковщине при получении взятки задержали госслужащего

02 мая 2018 г. 13:38
84 просмотра

Правоохранители задержали при получении взятки начальника одного из районных отделов государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, чиновник получил от местной жительницы 12 тысяч гривен взятки.

По предварительным данным следствия, женщина хотела оформить три земельных участка для ведения личного фермерского хозяйства себе и членам своей семьи.

Однако за беспрепятственное оформление документов руководитель отдела госрегистрации потребовал с женщины дополнительную незаконную оплату.

Женщина обратилась к правоохранителям.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.