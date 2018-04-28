На Харьковщине прошло заседание коллегии Государственной казначейской службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В мероприятии приняли участие около 100 представителей казначейства из всех регионов страны.

Во время мероприятия обсудили вопросы перечисления межбюджетных трансфертов в 2018 году местным бюджетам, применение нового порядка проведения расчетов. Также было акцентировано внимание на одной из важнейших задач работы службы - обеспечении мероприятий по безопасности в органах казначейства - и подведены итоги электронного декларирования работниками казначейства за 2017 год.

Кроме того, во время мероприятия акцентировали внимание на выполнении доходной части государственного бюджета по результатам первого квартала, использовании средств местными бюджетами и тому подобное.

Также было отмечено, что общий объем средств на счетах казначейства Украины в национальной валюте (гривня) и в иностранной валюте (гривневый эквивалент) по состоянию на 1 января 2018 года составил 68,6 млрд грн, что является наибольшим показателем за последние годы.

По окончании коллегии провели презентацию областей Украины - демонстрацию исторических, культурных, этнографических и других особенностей каждой области - и благотворительную ярмарку, собранные средства будут перечислены Военно-медицинскому клиническому центру Северного региона (воинской части А3306) для помощи на лечение бойцов АТО.

Напомним, в Харьковской области - 482 местных бюджета, в сети которых включены 2485 учреждений и организаций, в том числе: государственный бюджет - 646, местных бюджетов - 1839.

В течение января-марта 2018 года в государственный бюджет поступило доходов в сумме 10 342 733,5 тыс. грн, что на 7012 565,7 тыс. грн меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В местные бюджеты Харьковской области за 2017 год поступило доходов в сумме 33 961, 1 млн грн, что составляет 100,4% от росписи, по сравнению с прошлым годом на 27,3% больше. Без учета межбюджетных трансфертов доходы составили 15 070,0 млн грн.