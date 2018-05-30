На Харьковщине работник присвоил имущества университета почти на 90 тысяч гривен

Прокуратура объявила о подозрении по ч. 1 ст. 191 УК Украины кладовщику одного из университетов Харьковщины, который присвоил имущества учреждения почти на 90 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, с августа 2016 года по март 2017 из состава учебно-опытного поля университета исчезло более 30 тысяч килограммов ячменя и озимой пшеницы.

Общая сумма убытков составила почти 90 тысяч гривен.

За сохранность материальных ценностей, находящихся в складском помещении учебного заведения, нес ответственность 29-летнний кладовщик.

Правоохранители установили, что именно он и продал зерно.

Предприимчивый сотрудник реализовывал пшеницу и ячмень физическим лицам за наличные.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.