На Харьковщине раскрыли схему хищения горючего в центре обеспечения ВСУ

На Харьковщине правоохраниители раскрыли хищение горючего в центре обеспечения Вооруженных Сил.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители среднего звена центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд украинской армии.

Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем топливо аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали три эпизода хищения горюче-смазочных материалов общим объемом более 5 тонн.

Сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников при перевозке очередной партии солярки размером в 3 тонны незаконно приобретенной у военных.

Во время шести обысков в служебных помещениях центра обеспечения Вооруженных Сил и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили доказательства коррупционной деятельности, а также деньги, полученные от сделки.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, совершенные в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.