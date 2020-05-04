На Харьковщине растет уровень безработицы. Как в правительстве обещают помочь людям?

Карантин снова продлили, поэтому финансовая ситуация во многих семьях, говорят харьковчане, может в ближайшее время ухудшиться. Растет уровень безработицы по всей Украине, а запасы денег заканчиваются. Сергей Ефремов - преподаватель. Говорит, без работы не остался, работает в дистанционном режиме. Однако общий доход семьи существенно уменьшился.

Сергей Ефремов, преподаватель ХНАДУ:

Можно сказать, на пределе. Есть запасы, мы люди старой закалки, всегда делаем запасы, есть погреб. И бюджет стараемся регулировать. И как говорят раньше, поясок затягиваем. Дети понимают.

А вот Евгений Шумейко рассказывает - спасает только помощь сына. Мужчине 59, и до пенсии осталось буквально полгода. Работу из-за возраста и состояния здоровья найти не может.

Евгений Шумейко, безработный:

Понимаете, я сейчас лечусь, укол стоит 10 тысяч. Как мне выжить? И на работу меня не берут, я водителем работал, даже это самое, охранником.

В Департаменте социальной защиты населения областной администрациии говорят: количество безработных на Харьковщине с начала карантина существенно увеличилось. Чаще всего обращаются в центры занятости по поиску работы обращаются продавцы и водители транспортных средств. Людей пытаются регистрировать дистанционно, в том числе, принимать документы в электронной форме через портал "Дія" или связываться по телефону.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Сьогодні ми фіксуємо 41 600 громадян, які обліковуються в центрах зайнятості. Якщо брати період минулого року, це на 7,3% більше. Для Харківської області - це нетипово, у нас ніколи за такий період такого не було. Виплати одразу з того дня, коли людина стала на облік. Раніше був певний термін і була трохи інша формула нарахування, то сьогодні з дня постанови на облік, людина може отримувати вже допомогу.

Правительство решило выделить 6 миллиардов гривен Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Выделенные средства будут направлены, в частности, на выплату пособий по безработице и повышение ее минимального размера до 1000 гривен, выплаты людям уволенным по собственному желанию и выплаты безработным с 1 дня регистрации. Кроме того, Кабмин принял постановление, которое позволит помочь на время карантина малому и среднему бизнесу. И, таким образом, предупредить увольнения, сохранить рабочие места, и облегчить ситуацию для работодателей.

Владимир Миненко, дир. Хар. обл. центра занятости:

Якщо роботодавець відправив, припустимо, в неоплачувану відпустку таких працівників, то ми можемо їм компенсувати мінімальну заробітну плату 4723 гривні кожному працівнику. Є відповідний перелік документів, який роботодавець має надати до центру зайності, районного або міського, і обласний центр зайнятості буде вирішувати надавати цю допомогу по частковому безробіттю або не надавати.

Помощь предпринимателям предоставят на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. За получением малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости.

Необходимо предоставить заявление в произвольной форме с копиями документов о доходах за календарный год и количестве работников, подробные сведения о работниках, а также справку, выданную налоговиками об уплате единого социального взноса за последние шесть месяцев, предшествующих дате остановки или сокращения деятельности.

Решение о предоставлении помощи принимается службой занятости в течение 3-х рабочих дней. Затем заключается договор о правах и обязанностях сторон.

За такой помощью после обнародования постановления Правительства обратилась также и Телекомпания "АТН" чтобы облегчить финансовую ситуацию для работников во время карантина. После введения ограничений по противодействию коронавируса по всей Украине, журналисты, операторы и другие сотрудники вынуждены были перейти на новый рабочий график.