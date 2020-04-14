На Харьковщине разоблачили масштабное хищение бюджетных средств при ремонте автодорог

Правоохранители разоблачили хищение бюджетных средств почти на миллион гривен при ремонте автомобильных дорог в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что директор одного из местных коммерческих предприятий, которое летом прошлого года выполняло капитальный ремонт дорожного покрытия, присвоил часть выделенных на работы бюджетных средств.

Стоимость проекта, который финансировался за счет субвенции из государственного бюджета Украины, составила 6,7 миллиона гривен.

Правоохранители задокументировали, что директор коммерческой структуры подделал официальные документы и внес в них заведомо ложные сведения о стоимости использованных материалов, завысив на них цену почти на треть.

Эта сделка позволила коммерсанту безосновательно получить из бюджета дополнительное финансирование.

По заключению строительно-технической и судебно-почерковедческой экспертиз, в результате противоправных действий директора коммерческой фирмы бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 890 000 гривен.

В рамках начатого уголовного производства директору сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к хищению бюджетных средств лиц.

Как отметили в СБУ, документирование противоправной деятельности происходило совместно со следователями Изюмского отдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Изюмской местной прокуратуры.