На Харьковщине разоблачили масштабную "теневую" схему производства и продажи алкоголя: изъято почти 69 тысяч литров неучтенной продукции

27 февраля 2020 г. 15:13
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На Харьковщине правоохранители разоблачили «теневую» схему изготовления и реализации алкогольной продукции, которую наладил официальный производитель. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, чтобы не платить обязательные платежи в бюджет в виде акцизного налога, производитель изготавливал и отпускал продукцию, которая не отражалась в бухгалтерской и налоговой отчетности. Для ее оптовой и розничной реализации использовались поддельные марки акцизного налога. 

«Производственные мощности позволяли ежесуточно производить до восьми тысяч бутылок, большая часть из которых не отражалась в официальной отчетности, а затем официальные производители выводили полученную в «тень», - рассказали в полиции.

Полицейские задокументировали факт незаконного сбыта неучтенной алкогольной продукции, на которой были наклеены поддельные марки акцизного налога. Также установлено, что часть продукции хранилась в транспортных средствах вблизи официальных складов хранения. 

«Это делалось для того, чтобы скрыть неучтенную продукцию, в том числе и фальсифицированную, от правоохранительных органов в случае их «визита» в складские помещения», - отметили в полиции.

Во вторник, 25 февраля, правоохранители провели ряд обысков на территории региона, во время которых на территории официального производства был обнаружен подпольный цех по разливу алкогольной продукции в тару типа «bag-in-box» (упаковка типа тетрапак – АТН). 

Кроме того, неподалеку складских помещений полицейские обнаружили грузовики, в которых хранилось 30 000 бутылок водки, на каждой бутылке были поддельные марки акцизного налога Украины и почти 9 тонн алкоголя в «bag-in-box». Также правоохранители изъяли 8 линий по разливу водки в бутылки и тару "bag-in-box".

Правоохранители просят владеющих информацией о фактах подпольного изготовления и реализации фальсифицированной продукции сообщать на спецлинию «102». 

Как отмечается, по всем сообщениям будет проведена немедленная проверка. 

 

Видео: 

На Харківщині поліція вилучила майже 69 тисяч літрів необлікованого алкоголю

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