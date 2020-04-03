На Харьковщине разоблачили нелегальное производство топлива из российского сырья

03 апреля 2020 г. 16:20
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Правоохранители разоблачили завод, который производил и поставлял на заправки в Харьковской и соседних областях контрафактное топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

По полученной пограничниками информации, дельцы получали сырье из Российской Федерации.

Указанная информация была предоставлена ​​в следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины.

На основании полученных материалов следователи открыли уголовное производство за незаконное изготовление подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

На заводе по производству горючего и заправках были проведены обыски.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли образцы контрафактного горючего, документы финансово-хозяйственной деятельности,

В качестве доказательств, которые могут быть использованы в судебном производстве, правоохранители также изъяли информацию на электронных носителях.

В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенный государству.

 

Видео: 

На Харківщині викрили нелегальне виробництво пального з російської сировини

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