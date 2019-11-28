На Харьковщине разоблачили строителя в растрате бюджетных средств

Руководителя строительной бригады, которая заключила договор с органом местного самоуправления на ремонтные работы, подозревают в присвоении денег, выделенных на капитальный ремонт кровли жилого многоквартирного дома на территории Дергачевского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратились жители дома, который нуждался в капитальном ремонте. Заявители рассказали, что несмотря на выделенные средства, ремонтные работы кровли до настоящего времени так и не завершились.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Согласно санкции статьи ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Материалы досудебного расследования переданы в суд.