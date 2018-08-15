На Харьковщине со склада изъяли незаконного табака на сумму свыше 500 тысяч гривен

15 августа 2018 г. 11:49
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Харьковские правоохранители обнаружили склад табачных изделий без марок акцизного налога, незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины.

Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, передает пресс-служба налоговиков.

Правоохранители установили, что в складских помещениях одного из предприятий в Харьковской области хранятся табачные изделия без марок акцизного налога, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины.

По словам Дмитрия Сердюка, налоговики совместно со следователями прокуратуры Харьковской области провели обыски в складских помещениях предприятия, где незаконно хранились табачные изделия Белорусского производства.

Правоохранители обнаружили и изъяли со склада табачные изделия в количестве 18500 пачек на сумму почти 560 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, каналы поступления на территорию Харьковской области табачных изделий без марок акцизного налога, места хранения товара и его реализации.

 

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