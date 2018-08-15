На Харьковщине со склада изъяли незаконного табака на сумму свыше 500 тысяч гривен

Харьковские правоохранители обнаружили склад табачных изделий без марок акцизного налога, незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины.

Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, передает пресс-служба налоговиков.

Правоохранители установили, что в складских помещениях одного из предприятий в Харьковской области хранятся табачные изделия без марок акцизного налога, незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины.

По словам Дмитрия Сердюка, налоговики совместно со следователями прокуратуры Харьковской области провели обыски в складских помещениях предприятия, где незаконно хранились табачные изделия Белорусского производства.

Правоохранители обнаружили и изъяли со склада табачные изделия в количестве 18500 пачек на сумму почти 560 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, каналы поступления на территорию Харьковской области табачных изделий без марок акцизного налога, места хранения товара и его реализации.