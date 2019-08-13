На Харьковщине сокращены долги по зарплате

В июле долги по заработной плате ликвидированы на трех предприятиях области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, общая сумма долга этих предприятий составляла 3 млн гривен. Кроме того, сокращены долги на 12 предприятиях - на 10,8 млн гривен.

Этот вопрос обсудили во время очередного заседания областной комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.

Также на заседании комиссии было рассмотрено состояние погашения долгов по выплате зарплаты на еще пяти предприятиях области. В частности, руководители «Богодуховвода», «Чугуеввода» и «Жилсервис» Первомайского городского совета обязались погасить долги до 1 сентября. Представители Харьковского электромеханического завода «Укрэлектромаш» и «СКБ «Укрэлектромаш» заверили, что долги будут ликвидированы до 1 января 2020 года.

По итогам заседания определены первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов. Руководителей предприятий-должников предупреждены об ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.