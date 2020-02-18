На Харьковщине стоимость отопления в январе снизилась до 18,5%

18 февраля 2020 г. 17:20
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Стоимость отопления по области в декабре снизилась на 8 - 23%, в январе - от 2,9 до 18,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 

Такие данные привел на заседании Совета развития громад и территорий области директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.

Он сообщил, что в области все теплоснабжающие предприятия выполнили Постановление Кабинета министров №1082 «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей водой для потребителей в связи с изменением цены природного газа».

«Процент снижения стоимости составил за декабрь от 8 до 23%, за январь - от 2,9 до 18,5%. Некоторые теплоснабжающие организации поняли это постановление буквально. Некоторые пытались вести свою политику. Мы проводили в этом отношении разъяснительную работу», - сказал Сергей Магдисюк. 

Сергей Магдисюк отметил, что проблема возникала с КП «Теплосети» Первомайского городского совета, которое изначально сообщило, что не имеет возможности выполнить постановление Кабинета Министров Украины.

После проведенных консультаций предприятие предоставило гарантийное письмо, что в марте - в платежках за февраль - будут скорректированы платежи, начисленные абонентам за январь 2020 года.

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