На Харьковщине требуют изъять из продажи опасное куриное мясо, поступившее в Украину из Польши

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области от системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 13 и 19 ноября поступила информация о том, что в замороженном курином мясе, экспортируемом из Польши в Украину, были выявлены бактерии сальмонеллы.

Об этом сообщается на сайте организации.

Как указывается, польским производителем продукции является фирма Wipasz SA Zaklad Drobiarski w Mlawie - AP- # PL 14130502 EG.

Сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области принимаются необходимые меры по недопущению опасных к употреблению продуктов питания в продажу.

Также организация информирует операторов рынка Харьковщины о необходимости изъятия из обращения опасной продукции в соответствии с законодательством.