На Харьковщине требуют изъять из продажи опасное куриное мясо, поступившее в Украину из Польши

04 декабря 2019 г. 10:00
1 просмотр

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области от системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 13 и 19 ноября поступила информация о том, что в замороженном курином мясе, экспортируемом из Польши в Украину, были выявлены бактерии сальмонеллы.

Об этом сообщается на сайте организации.

Как указывается, польским производителем продукции является фирма Wipasz SA Zaklad Drobiarski w Mlawie - AP- # PL 14130502 EG.

Сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области принимаются необходимые меры по недопущению опасных к употреблению продуктов питания в продажу.

Также организация информирует операторов рынка Харьковщины о необходимости изъятия из обращения опасной продукции в соответствии с законодательством.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.