На Харьковщине у браконьера изъяли 40 килограммов рыбы

На берегу Краснооскольского водохранилища вблизи села Комаровка Изюмского района полицейские во время рейда совестно с сотрудниками рыбоохраны задержали 39-летнего жителя Изюма с незаконным уловом рыбы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в сети браконьера попало 40 килограммов рыбы, среди которых плоскерка, лещ, окунь, судак и плотва.

С места осмотра правоохранители изъяли около 40 килограммов обнаруженной в сетях рыбы, рыболовные сети и надувную резиновую лодку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до 3 лет.