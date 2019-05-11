На Харьковщине уменьшилось количество получателей субсидии

Жилищную субсидию в Харьковской области получили 290,5 тыс. семей.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на заместителя главы обладминистрации Михаила Черняка.

11 мая под руководством Министра социальной политики Украины Андрея Ревы состоялось правительственное селекторное совещание, на котором рассмотрели вопросы перерасчета жилищных субсидий в свете принятых решений Кабинета министров Украины по развитию и совершенствованию системы.

Во время селектора в студии Харьковской области заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк отметил, что по состоянию на 30 апреля субсидию получали 290,5 тыс. семей (это почти 30% от общего количества домовладений), что в 1,6 раз меньше, чем на конец предыдущего отопительного периода. Так, с начала года жилищные субсидии начислены на общую сумму 1 млрд 756 млн грн, в том числе: за счет субвенции из госбюджета – 597,1 млн грн, в денежной наличной форме - 1 млрд 104 млн грн и в денежной безналичной форме – 54,6 млн грн.

Также, по данным Михаила Черняка, в апреле льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получали более 248 тыс. человек.

С начала года для льгот на оплату ЖК услуг начислены средства на общую сумму 228,2 млн грн.