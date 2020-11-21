На Харьковщине вернули государству более 320 гектаров земли стоимостью 10 миллионов гривен

На Харьковщине 19 земельных участков площадью более 320 Га и стоимостью 10 млн грн будут возвращены государству из незаконной аренды и субаренды.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующий иск правоохранителей был удолетворен хозяйственным судом области.

Установлено, что указанные земельные участки были переданы в пользование фермерским хозяйствам.

При этом проверка со стороны органов Госгеокадастра о наличии у заявителя желания создать фермерское хозяйство и способности вести соответствующую деятельность проведена не была.

Фактически земельные участки были получены в пользование якобы для ведения фермерского хозяйства с целью уклонения от процедуры земельных торгов.

Применение указанной процедуры обеспечило бы получение максимальной арендной платы в пользу государства.

Таким образом, участки были переданы в пользование незаконно: были нарушены требования ст. ст. 116, 118, 122-124, 134 Земельного кодекса Украины и ст. ст. 7, 8, 12, 14 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», что и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.

Суд своим решением признал незаконными и отменил приказы и договоры аренды и субаренды земельных участков, а также отменил их государственную регистрацию, вернув указанные земельные участки государству.