На Харьковщине выявили цех по подпольному производству российского горючего и сырья

17 сентября 2020 г. 14:50
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На Харьковщине на территории села Русская Лозовая выявили подпольный цех по производству бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, горючее в дальнейшем, вероятно, реализовывалось физическим и юридическим лицам.

Как отметили в прокуратуре, деятельность указанного цеха правоохранители приостановили. 

В ходе обысков, проведенных 15 и 16 сентября, были выявлены различные виды горючего и сырье производства Российской Федерации общим объемом около 100 тысяч литров, а также оборудование для изготовления бензина и дизтоплива.

Изъятые образцы топлива направлены на экспертизу. 

По факту незаконного изготовления топлива было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 УК Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и причастных к нему лиц.

 

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