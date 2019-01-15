На Харьковщине выявили два подпольных цеха по производству горючего

15 января 2019 г. 9:40
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На территории нефтебаз на Харьковщине правоохранители обнаружили два подпольных цеха по незаконному изготовлению горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области

Во время обысков на нефтебазах и АЗС изъяли 577 тонн горюче - смазочных материалов на общую сумму более 17300000 гривен.

В рамках уголовного производства по ч.1 ст. 272 УК Украины правоохранители установили, что должностные лица одного из частных предприятий Харькова, не имея никаких разрешительных документов, наладили деятельность 2 подпольных цехов на территории двух нефтебаз области.

Злоумышленники добавляли присадки для повышения октанового числа нефтепродуктов и реализовывали изготовленную продукцию через АЗС Харькова и области.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки сырья и места реализации готовой продукции.

Также в суд готовится ходатайство об аресте изъятого имущества.

 

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