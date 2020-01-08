На Харьковщине выявили и закрыли три незаконные АЗС

08 января 2020 г. 17:42
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На Харьковщине правоохранители выявили и пресекли незаконную деятельность трех автозаправочных станций.

Об этом  сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

По данным налоговиков, жители Харькова и Харьковской области занимались реализацией подакцизной группы товаров - бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и наличия разрешительных документов.

По данным фактам работниками налоговой полиции составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 164 КУоАП.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1миллион 320 тысяч гривен, из которых подакцизных товаров (горючего и сжиженного газа) на сумму 880 тысяч гривен и оборудование на сумму 440 тысяч гривен.

 

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