На Харьковщине выявили и закрыли три незаконные АЗС

На Харьковщине правоохранители выявили и пресекли незаконную деятельность трех автозаправочных станций.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

По данным налоговиков, жители Харькова и Харьковской области занимались реализацией подакцизной группы товаров - бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и наличия разрешительных документов.

По данным фактам работниками налоговой полиции составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 164 КУоАП.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет 1миллион 320 тысяч гривен, из которых подакцизных товаров (горючего и сжиженного газа) на сумму 880 тысяч гривен и оборудование на сумму 440 тысяч гривен.