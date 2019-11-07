На Харьковщине выявили масштабную вырубку деревьев, грозившую возникновением ЧП на железной дороге

На Харьковщине СБУ предупредила потенциальное возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры из-за вырубки лесозащитных насаждений вдоль железнодорожных путей.

Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей станице в Фейсбук.

Организованная группировка, в состав которой входили пять жителей региона, занималась незаконной вырубкой деревьев для продажи.

Деревья росли вдоль магистральных путей и защищали транспортные коммуникации от эрозии железнодорожных насыпей.

Уничтожение деревьев в течение десяти месяцев нанесло ущерб государству почти 5000000 гривен, отметили в СБУ.

Правоохранители задержали всех участников группировки во время очередной незаконной вырубки деревьев возле железнодорожного пути с интенсивным движением поездов на территории Змиевского района области.

На месте преступления правоохранители выявлено немало срубленной древесины и четыре большегрузных автомобиля.

Также при обысках у фигурантов дела изъяли два пистолета, револьвер и боевую гранату РГД-5.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители устанавливают остальных причастных к незаконной деятельности лиц.