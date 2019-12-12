На Харьковщине выявили склады с алкосуррогатом на миллион гривен

12 декабря 2019 г. 10:46
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В Харьковской области правоохранители блокировали поставки в сеть розничной торговли опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей организовали на территории гаражных кооперативов Харькова два склада, где хранили контрафактный алкоголь. Товар им поступал с подпольных производств в Чугуеве, которые несколько недель назад разоблачила СБУ. Сбывали псевдоэлитный алкоголь владельцам торговых точек и в учреждения общественного питания области.

Во время обысков складских помещений правоохранители изъяли 100 литров готового к продаже алкосуррогата, 90 литров спиртосодержащего сырья сомнительного качества и 600 килограммов элитного табака, происхождение которого устанавливается.

По предварительным подсчетам, по расценкам черного рынка стоимость изъятой продукции составляет миллион гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, сейчас проводятся следственные действия для установления всех фигурантов, причастных к противоправной деятельности.

Как отметили в СБУ, операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со Следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС Украины в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

 

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