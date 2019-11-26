На Харьковщине пойдет под суд лесоруб-нелегал за уничтожение леса в заповеднике

Прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении лесоруба-нелегала по факту незаконной порубки деревьев в Национальном природном парке «Слобожанский» в Краснокутском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Указанный природный парк относится к объектам природно-заповедного фонда Украины.

Установлено, что после незаконной вырубки сосен в НПП «Слобожанский» злоумышленник реализовал вырубленную древесину другим лицам.

Своими действиями мужчина причинил ущерб государству в размере около 130 тысяч гривен и нанес существенный вред окружающей среде.

13 ноября 2019 фигуранту сообщено о подозрении по факту незаконной порубки леса, совершенной на объекте природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 246 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде штрафа от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.